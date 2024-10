Il monarca e la moglie Camilla hanno quasi terminato il viaggio nell'arcipelago

Prosegue il viaggio ad Apia, capitale delle isole Samoa, per re Carlo e la regina Camilla. Il monarca britannico ha visitato un giardino botanico dove ha piantato un albero. Alle prese con vanga e innafiatoio, Carlo, ha ricevuto l’applauso dei presenti. Sono le ultime ore di viaggio per i reali attesi già sabato al rientro in Gran Bretagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata