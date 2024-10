Il Re britannico si trova sulle isole per il vertice biennale dei 56 leader dei Paesi del Commonwealth

Il re britannico Carlo III ha visitato giovedì il villaggio di Moata’a alle isole Samoa. Scortato dagli abitanti del luogo, il Re ha svelato una targa in suo onore e ha posato per delle foto. Re Carlo si trova alle Samoa in vista del vertice biennale dei 56 leader dei Paesi del Commonwealth. Il vertice viene ospitato per la prima volta in una nazione insulare del Pacifico.

