La madre aveva 39 anni ed era originaria di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. I bimbi avevano sei e tre anni

Una donna e i suoi due figli piccoli sono morti dopo essere stati travolti da un suv a Esslingen, vicino Stoccarda, martedì scorso. La vittima, italiana di 39 anni, Antonella R., (originaria di Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, come riporta la Gazzetta del Sud), stava accompagnando i figli Gabriel e Alessio di sei e tre anni al centro sportivo quando sono stati investiti sul marciapiede dal veicolo guidato da un 54enne.

“La madre e i suoi due figli di tre e sei anni sono stati investiti dall’Audi e sono rimasti feriti gravemente tanto da morire sul luogo dell’incidente. L’indagine della polizia stradale sull’esatto svolgimento e sulle cause dell’incidente, nella quale è stato coinvolto anche un esperto su richiesta della procura di Stoccarda, è ancora in corso“, ha riferito a LaPresse la portavoce della polizia di Reutlingen. “Non possiamo ancora stabilire esattamente perché il veicolo sia finito sul marciapiede. Vengono prese in considerazione diverse opzioni, tutte in corso di esame”, ha detto ancora la portavoce, aggiungendo che il conducente dell’Audi Q3 è rimasto leggermente ferito ed è stato portato dai servizi di emergenza in una clinica e lì curato in regime ambulatoriale. Anche il conducente di una Ford, la cui vettura è rimasta danneggiata nell’incidente, è stato portato in ospedale con lievi ferite. Al momento “non esistono prove che il conducente fosse sotto l’influenza di alcol o altre sostanze”, ha spiegato la portavoce della polizia.

