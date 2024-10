I filmati condivisi con l'Associated Press: "Non c'è personale"

Il direttore di un ospedale nel nord della Striscia di Gaza afferma che l’ospedale sta affrontando una carenza “catastrofica” di forniture di base e che le ambulanze non possono più servire la struttura. Israele sta conducendo una grande offensiva nel nord di Gaza da più di due settimane. Centinaia di persone sono state uccise e decine di migliaia sono fuggite dalle loro case.

Ricoverati 14 bambini, ma mancano forniture mediche

Il dottor Hossam Abu Safiyeh, direttore dell’ospedale Kamal Adwan, ha dichiarato in un videomessaggio giovedì che circa 150 feriti sono in cura lì, compresi 14 bambini in terapia intensiva o nel reparto neonatale. “C’è un numero molto elevato di feriti e perdiamo almeno una persona ogni ora a causa della mancanza di forniture mediche e di personale medico”, ha detto. I filmati condivisi con l’Associated Press mostrano il personale medico che si occupa di neonati prematuri e di diversi bambini più grandi in letti d’ospedale, alcuni con gravi ustioni. Si vede una bambina attaccata a una macchina per la respirazione, con bende sul viso e mosche che la sorvegliano.

