Il rapper 52enne a Detroit con l'ex presidente Barack Obama al comizio a sostegno della candidata dem

Nelle ultime due settimane della campagna elettorale per le presidenziali del 5 novembre, negli Stati Uniti le superstar scendono in campo a sostegno della candidata democratica Kamala Harris. Il rapper di Detroit Eminem è salito sul palco di un comizio nella sua città natale a cui ha preso parte anche Barack Obama. “Come molti di voi sanno, la città di Detroit e l’intero Stato del Michigan significano molto per me. E in queste elezioni, i riflettori sono puntati su di noi più che mai”, ha detto alla folla Eminem, da sempre critico nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Penso che sia importante usare la propria voce. Quindi incoraggio tutti ad andare a votare”, ha continuato. La star ha poi aggiunto che le persone non dovrebbero avere paura di essere punite o di far conoscere la propria opinione, sottolineando che Harris “sostiene un futuro per questo Paese in cui queste libertà e molte altre saranno protette e sostenute”. Il rapper ha poi presentato Obama, che è salito sul palco al ritmo di ‘Lose Yourself’ dello stesso Eminem.

