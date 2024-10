Il presidente turco a margine del vertice BRICS in corso a Kazan

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando all’incontro bilaterale con il presidente russo Vladimir Putin a Kazan, ha riferito che il bilancio dell’attacco alla società aerospaziale turca ad Ankara è di 4 morti e 14 feriti. Erdogan ha condannato l’attacco, definendolo “atroce”. “Voglio ringraziarvi in modo particolare per le vostre parole di cordoglio”, ha detto. “Sono morte quattro persone, quattro martiri, e 14 persone sono rimaste ferite. È un atto terroristico insidioso. Auguro ad Allah di far riposare le anime dei nostri martiri”, ha concluso.

