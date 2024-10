L'esplosione potrebbe essere stata causata da un attentatore suicida

Il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya ha affermato che un attacco all’azienda aerospaziale e di difesa turca Turkish Aerospace Industries Inc.(Tusas) ha causato la morte e il ferimento di diverse persone. Yerlikaya non ha fornito ulteriori dettagli sull’attacco. L’azienda si trova nella periferia della capitale Ankara. Secondo la televisione HaberTurk, l’esplosione potrebbe essere stata causata da un attentatore suicida. I media hanno riferito che nel complesso è stata sentita un’esplosione seguita da spari. Sul posto forze di sicurezza, ambulanze e vigili del fuoco. I dipendenti dell’azienda, ha riportato HaberTurk, sono stati portati in un’area sicura.

Erdogan. “Quattro morti e 14 feriti”. Due responsabili neutralizzati

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha riferito che il bilancio dell’attacco è di quattro morti e 14 feriti. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. Erdogan ha condannato l’attacco, definendolo “atroce”. Due presunti responsabili dell’attacco sono stati ‘neutralizzati‘. Lo riferisce l’emittente turca Ntv.

Ci sarebbero ostaggi

I responsabili dell’attacco alla sede dell’azienda aerospaziale e di difesa turca Turkish Aerospace Industries Inc ad Ankara avrebbero degli ostaggi. Lo riporta l’emittente turca Ntv. Secondo Ntv, il gruppo degli aggressori è arrivato all’ingresso del complesso all’interno di un taxi durante un cambio del personale di sicurezza. Almeno uno degli aggressori ha fatto esplodere una bomba, mentre gli altri sono riusciti a entrare nell’edificio.

Yerlikaya su X: “Martiri e feriti”

“Un attacco terroristico è stato sferrato contro le strutture della Tusas di Ankara”, ha scritto Yerlikaya su X. “Sfortunatamente, dopo l’attacco abbiamo avuto martiri e feriti“, ha aggiunto.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024

Diffusa foto di attentatore armato

L’emittente turca Haberturk ha diffuso l’immagine di uno dei presunti responsabili dell’attacco. Nella foto, presa dai filmati delle telecamere di sicurezza, si vede un uomo armato, a volto scoperto, e vestito di scuro, con in mano quello che sembra essere un mitragliatore, all’interno dell’edificio.

Tajani: “In attacco Ankara non ci sono italiani fra le vittime”

“Non ci sono italiani fra le vittime” dell’attacco ad Ankara, “l’attacco è contro il sito dove si svolgeva un evento aerospaziale turco”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al programma ‘Nessun luogo è lontano’ su Radio 24.

Tajani: “Gruppo tecnici italiani al sicuro fuori da luogo sparatoria”

Tajani ha aggiunto che “ci dovrebbe essere un gruppetto di tecnici italiani, che però sono al sicuro, in una stanza fuori dal luogo dove c’è stata la sparatoria”. “Seguiamo in contatto con la nostra ambasciata, minuto per minuto. Siamo vicini al popolo turco per quello che sta accadendo. Sono dei terroristi, non sappiamo chi, ma ogni atto di terrorismo deve essere condannato chiunque sia l’autore”, ha aggiunto Tajani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata