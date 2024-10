Putin posa con i leader di Cina, India, Brasile e Sudafrica

Prosegue a Kazan, in Russia, il vertice di tre giorni del blocco BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) delle economie emergenti. Al vertice partecipano 36 Paesi. Per il presidente russo Vladimir Putin si tratta di un tentativo di sfidare l’influenza globale occidentale. Il capo del Cremlino ha posato per la foto di rito insieme con l’omologo cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi e altri leader mondiali, L’incontro ha evidenziato il fallimento dei tentativi guidati dagli Stati Uniti di isolare la Russia a causa delle sue azioni in Ucraina. Il Cremlino ha definito il vertice come “il più grande evento di politica estera mai organizzato” dalla Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata