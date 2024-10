Proseguono gli attacchi aerei per indebolire le milizie di Hamas

Proseguono i raid israeliani sulla Striscia di Gaza con l’obiettivo di indebolire le milizie di Hamas. Almeno otto civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti negli attacchi aerei dello Stato ebraico in diverse aree dell’exclave palestinese. Fonti mediche hanno riferito che quattro persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite nel bombardamento a est del quartiere di Tuffah. Nel frattempo, due persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un raid che ha colpito l’area dei magazzini Mansour nel campo Beit Lahia, nella Striscia di Gaza settentrionale. Entrambe le parti sembrano ferme sulle loro posizioni. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha promesso di annientare Hamas e di recuperare gli ostaggi trattenuti dal gruppo. Hamas, d’altra parte, ha dichiarato che rilascerà i prigionieri solo in cambio di un cessate il fuoco duraturo, del ritiro totale di Israele da Gaza e del rilascio dei prigionieri palestinesi.

