La tragedia a Bangalore: le vittime erano operai

Un edificio di sette piani in costruzione è crollato a Bangalore, nel sud dell’India, durante le forti piogge monsoniche, uccidendo almeno cinque operai e intrappolandone altri tre. La polizia ha affermato che finora 13 persone sono state salvate dai vigili del fuoco e dalle squadre di risposta ai disastri. L’intero edificio è crollato nel quartiere di Babusapalya, uno dei centri dell’informazione e della tecnologia dell’India. La causa del crollo è ancora sotto inchiesta. Incidenti di questo tipo sono comuni in India durante la stagione dei monsoni, da giugno a settembre. Le normative sono scarsamente applicate e alcuni costruttori risparmiano sui costi, utilizzano materiali scadenti o aggiungono piani non autorizzati, portando al collasso strutturale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata