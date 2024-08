La Guida spirituale accolta con entusiasmo dopo l'intervento negli Usa

Il Dalai Lama è tornato mercoledì nella sede del governo tibetano in esilio, a Dharamshala, nel nord dell’India, dopo essersi sottoposto a un intervento al ginocchio a New York, negli Usa. Centinaia di seguaci hanno accolto il leader spirituale tibetano con entusiasmo all’aeroporto e alla sua residenza, con danze tradizionali e bandiere. Il Dalai Lama, 89 anni, è tornato in India dopo settimane di recupero al Nappi Farmhouse di Syracuse, nello stato di New York, a seguito dell’intervento chirurgico avvenuto il 28 giugno. I sanitari hanno affermato che l’incisione si era completamente rimarginata senza alcuna complicazione. I fisioterapisti si sono detti soddisfatti della velocità con cui è il Dalai Lama è migliorato.

