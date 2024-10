L'esemplare è vissuto nel periodo del Cretaceo

Le autorità di Hong Kong hanno annunciato la scoperta di fossili di dinosauro per la prima volta nella città, su un’isola remota e disabitata che fa parte dell’Unesco Global Geopark. Gli esperti hanno inizialmente confermato che i fossili appartenevano a un grande dinosauro del periodo Cretaceo, tra 145 milioni e 66 milioni di anni fa. Saranno necessarie ulteriori ricerche per determinare con precisione la specie del dinosauro. Gli studiosi ipotizzano che l’esemplare sia stato probabilmente sepolto da sabbia e ghiaia dopo la sua morte e che sia stato successivamente riportato in superficie da una grande inondazione, per poi essere nuovamente sepolto nel sito della scoperta. Il governo ha dichiarato che, a marzo, il dipartimento per la conservazione ha informato l’Ufficio delle Antichità e dei Monumenti riguardo a una roccia sedimentaria contenente sostanze sospettate di essere fossili vertebrati. La roccia è stata trovata sull’Isola di Port, situata nell’Unesco Global Geopark di Hong Kong, nelle acque nordorientali della città. Il governo ha commissionato esperti della Cina continentale per condurre indagini sul campo. L’Isola di Port sarà chiusa al pubblico fino a nuovo avviso per facilitare future indagini ed escavazioni. I fossili saranno esposti al Centro di Scoperta del Patrimonio di Hong Kong, a Tsim Sha Tsui, uno dei popolari distretti commerciali della città, a partire da venerdì 25 ottobre. Il governo sta anche pianificando di aprire un laboratorio temporaneo entro la fine del 2024, dove il pubblico potrà osservare gli esperti nella preparazione dei campioni fossili.

