L'evento di Concord è stato poi esteso agli elettori del candidato repubblicano

Il candidato del Partito Repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso il suo discorso a un evento della campagna a Concord, nella Carolina del Nord, dove ha cercato in gran parte di fare appello agli elettori cristiani ripetendo le sue critiche agli atleti transgender e la sua proposta di condurre un’operazione di deportazione su larga scala. Trump ha affermato che durante la sua amministrazione, ha combattuto per i cristiani “come nessun altro presidente ha mai combattuto prima”. Rispetto ai suoi tipici comizi, l’evento per leader religiosi di Trump a Concord ha posto la spiritualità in primo piano. Trump ha trascorso un po’ di tempo a riflettere sul tentato omicidio di Butler, Pennsylvania, il 13 luglio, dove un proiettile gli ha sfiorato l’orecchio. Trump ha raccontato come i suoi genitori lo portavano in chiesa nel Queens e a Manhattan. “Ripensando al viaggio e agli eventi della mia vita, ora riconosco che è stata la mano di Dio a condurmi dove sono oggi“, ha detto. “Mi piacerebbe pensare che Dio mi abbia salvato per uno scopo. E questo è rendere il nostro Paese più grande che mai”. Trump ha detto che la sua avversaria Kamala Harris è “molto distruttiva per la religione”.

