Un uomo di 49 anni, armato, è stato fermato vicino al raduno dell'ex presidente americano a Coachella

Due funzionari federali hanno detto alla CNN che al momento non ci sono prove che indichino che l’ uomo arrestato per possesso di armi da fuoco vicino al raduno di Donald Trump di sabato in California stesse tentando di assassinare il candidato repubblicano. In una dichiarazione congiunta con l’FBI e il Dipartimento di Giustizia, i servizi segreti statunitensi hanno affermato che “l’ex presidente Trump non era in pericolo” al raduno. L’uomo, che secondo le autorità possedeva illegalmente un fucile da caccia, una pistola carica e un caricatore ad alta capacità, è riuscito ad accedere a un perimetro iniziale vicino al raduno a Coachella, ha affermato domenica lo sceriffo della contea di Riverside Chad Bianco. Una volta che l’uomo, identificato dallo sceriffo come Vem Miller, 49 anni, di Las Vegas, è arrivato al secondo perimetro, le autorità si sono rese conto di alcune “irregolarità”, ha affermato Bianco. L’interno dell’auto era in disordine, il veicolo non era immatricolato e aveva una targa falsa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata