Metsola: "Mosca pagherà per la sua distruzione". Kiev: truppe Russia hanno ucciso 581 bambini da inizio guerra

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un prestito da 35 miliardi di euro all’Ucraina, denominato AMF (Assistenza Macrofinanziaria), garantito dai profitti sugli asset russi immobilizzati. I votanti sono stati 635, 518 i favorevoli, 56 i contrari e 61 gli astenuti. “Questo è un altro momento storico. Con questo voto, stiamo inviando un messaggio molto forte: stiamo usando i profitti dei beni russi congelati per l’Ucraina e la Russia, in quanto aggressore, pagherà per la sua distruzione. Slava Ukraini”, ha affermato la presidente Roberta Metsola dopo il voto.

Parte di un pacchetto del G7 fino a 45 miliardi di euro

Questo prestito fa parte di un pacchetto del G7 concordato lo scorso giugno per fornire fino a 50 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di euro) di sostegno finanziario al paese. L’importo finale del contributo dell’UE potrebbe essere inferiore, a seconda dell’entità dei prestiti erogati da altri partner del G7. Il meccanismo di cooperazione per i prestiti all’Ucraina, un quadro di recente istituzione, metterà a disposizione dell’Ucraina le future entrate provenienti dai beni congelati della Banca centrale russa situati nell’UE. Questi fondi aiuteranno l’Ucraina a rimborsare il prestito AMF dell’UE e i prestiti di altri partner del G7. Mentre i fondi del meccanismo possono essere utilizzati per rimborsare i prestiti, Kiev può usare i fondi di AMF come più ritiene opportuno. I nuovi fondi AMF saranno erogati fino alla fine del 2025. Il prestito è soggetto al costante impegno dell’Ucraina a sostenere meccanismi democratici efficaci, a rispettare i diritti umani e ad ulteriori condizioni politiche da stabilire in un memorandum d’intesa. Inoltre, al prestito AMF si applicheranno i sistemi di gestione e controllo delineati nel piano per l’Ucraina, insieme a misure specifiche per prevenire le frodi e altre irregolarità.

Kiev: russi hanno ucciso 581 bambini da inizio guerra

Intanto continua a crescere il bilancio delle vittime del conflitto. Secondo l’ufficio del procuratore generale ucraino, citato da Ukrinform, le truppe della Russia hanno ucciso 581 bambini in Ucraina dall’inizio della guerra e più di 2.230 bambini sono rimasti feriti. Il maggior numero di morti e feriti si registra nella regione di Donetsk (con 595 bambini), nella regione di Kharkiv (453), nella regione di Dnipropetrovsk (178), nella regione di Kherson (180), nella regione di Kiev (133) e nella regione di Zaporizhzhia (145). Oggi, martedì, una ragazzina di 14 anni è morta in un attacco russo a Sumy.

Zelensky: “Negoziati di pace dipendono da elezioni Usa”

Proseguono anche gli sforzi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky per portare la Russia al tavolo dei negoziati e porre fine al conflitto sulla base di condizioni favorevoli a Kiev. A riguardo, Zelensky ha detto a un gruppo di giornalisti che la disponibilità di Mosca a negoziare “secondo me dipende innanzitutto dalle elezioni negli Stati Uniti“. E ha aggiunto: “Penso che osserveranno la politica degli Stati Uniti su questo tema”, ha aggiunto, “e gli Stati Uniti dimostreranno la loro politica molto rapidamente, dopo le elezioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata