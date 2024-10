L'esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira il braccio finanziario di Hezbollah

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira il braccio finanziario di Hezbollah, con sede in Libano, e di avere in programma di attaccare un “gran numero di obiettivi” a Beirut e altrove. Le esplosioni sono iniziate nei sobborghi meridionali di Beirut circa un’ora dopo l’annuncio di domenica. Un alto funzionario dell’intelligence israeliana afferma che gli attacchi hanno come obiettivo al-Qard al-Hassan.

