Al centro delle discussioni le relazioni bilaterali e gli sviluppi nella regione

Il Ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi è arrivato a Damasco per tenere dei colloqui con i funzionari siriani. Safadi ha incontrato il suo omologo siriano Bassam Sabbagh presso il Ministero degli Affari Esteri siriano, dove hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi nella regione, flagellata dalla guerra in corso a Gaza e in Libano. In precedenza, Safadi ha incontrato anche il Presidente siriano Bashar Assad. I due hanno discusso degli ultimi sviluppi nella regione e del ritorno dei rifugiati siriani che vivono in Giordania.

