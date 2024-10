Dipinti, sculture e installazioni video al Grand Palais

Grande successo per la Art Basel Paris 2024, la fiera che si tiene al Gran Palais dal 18-20 ottobre. Le sale sono piene di oltre 190 gallerie internazionali, che espongono di tutto, dai dipinti e sculture, alle installazioni video e alle performance artistiche attraverso un secolo di storia artistica. Particolarmente attivo anche l’Art Basel Shop il negozio definito dagli stessi organizzatori un “concept store innovativo che presenta prodotti lifestyle su misura che celebrano ed estendono l’esperienza di Art Basel”. I visitatori possono acquistare tra le altre cose un set di tre skateboard con un’opera d’arte di Jeff Koons o una lampada di Carsten Höller. Il collettivo artistico Claire Fontaine, fondato a Parigi, ha collaborato con la fiera per produrre una collezione in edizione limitata che comprende cappellini da baseball e borse personalizzate.

