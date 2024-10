Il caso di Anthony Thomas, del Kentucky, è ora sotto inchiesta da parte di funzionari del governo statale e federale

Un uomo del Kentucky, negli Stati Uniti, che era stato colpito da arresto cardiaco e dichiarato cerebralmente morto, si è risvegliato mentre i chirurghi erano impegnati nel prelievo dei suoi organi perché venissero donati. Lo ha raccontato la famiglia all’emittente Kentucky WKYT.

L’episodio nell’ottobre del 2021

Il caso dell’uomo, identificato come Anthony Thomas Hoover II, detto ‘TJ’, è ora sotto inchiesta da parte di funzionari del governo statale e federale. La sorella di Hoover, Donna Rhorer, ha raccontato dell’episodio avvenuto nell‘ottobre del 2021, quando l’uomo fu portato al Baptist Health Hospital di Richmond, Kentucky, a causa di un’overdose. I medici dissero alla donna e ai suoi parenti che Hoover era privo di riflessi e di attività cerebrale. A 2 giorni dal ricovero la famiglia decise di staccare il supporto medico che lo manteneva in vita. Nei giorni successivi gli organi dell’uomo furono esaminati per decidere se fossero idonei o meno alla donazione. “Durante la sua passeggiata d’onore (quella che si tiene per onorare i donatori di organi in vari ospedali in tutto il mondo, ndr), i suoi occhi hanno iniziato ad aprirsi. Stava seguendo”, ricorda la sorella a WKYT, “i suoi occhi ci seguivano in giro. Ci hanno detto che erano solo riflessi, solo una cosa normale. Chi siamo noi per mettere in discussione il sistema medico?”. Il giorno successivo Tj è stato portato in sala operatoria per il prelievo degli organi. “Dopo circa un’ora, il dottore è uscito e ci ha preso da parte. Ha detto che non era pronto. Si era svegliato“, ha continuato Rhorer, “ma non ci era stato detto quella mattina, era allora che si era svegliato. Se lo avessimo saputo, avremmo chiaramente saputo che non era in stato di morte cerebrale”. L’uomo è stato quindi dimesso, con la previsione dei medici che non sarebbe vissuto a lungo. A 3 anni di distanza Hoover è ancora vivo e sua sorella se ne sta prendendo cura.

Altri casi

La donna non ha saputo i dettagli della vicenda fino al gennaio di quest’anno, quando fu contattata da un membro della Kentucky Organ Donor Affiliates, che si occupa di raccogliere testimonianze di casi simili perché ottengano giustizia e perché vengano inaspriti i controlli delle OPO (organizzazioni no-profit per il reperimento degli organi). L’ufficio del procuratore generale del Kentucky ha dichiarato che sta indagando sul caso. “Nel profondo del mio cuore, sapevo che stava succedendo qualcosa, ma l’ho paragonato a Davide e Golia. Chi sono io per andare contro il sistema medico?“, ha aggiunto Rhorer.

