La presidente del Consiglio poi si sposterà in Libano

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata venerdì mattina ad Amman, prima tappa della sua missione in Medio Oriente che la vedrà poi spostarsi anche in Libano. La premier è stata ricevuta da re Abdullah II. Durante l’incontro Meloni e Abdullah hanno discusso degli sforzi congiunti per il cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio degli ostaggi israeliani, hanno riferito fonti di Palazzo Chigi. Entrambi hanno ribadito la necessità di un processo politico che porti a una “soluzione a due Stati”. Meloni ha anche espresso apprezzamento per il ruolo svolto dalla Giordania nella fornitura di assistenza umanitaria a Gaza.

