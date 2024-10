La vicepresidente Usa è apparsa solo in un video

Kamala Harris non ha partecipato alla cena annuale di Al Smith, tradizionale ricevimento di beneficenza per le opere caritatevoli cattoliche, rompendo la tradizione presidenziale. La vicepresidente Usa è apparsa solo in un video. All’evento era presente Donald Trump che ha attaccato la rivale democratica: “Davvero irrispettoso”, ha commentato il tycoon.

