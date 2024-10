Idf abbatte drone su Mediterraneo diretto verso Israele. Teheran a Tel Aviv: "Se attaccate colpiremo, non ripetete errore"

Resta alta la tensione in Medioriente. Nuove accuse a Israele da parte della missione Unifil, che attacca lo Stato ebraico per un nuovo bombardamento delle forze armate di Tel Aviv a una delle sue postazioni. I 16 membri Ue della coalizione hanno chiesto di rivedere le regole d’ingaggio della missione e di voler esercitare “massima pressione diplomatica e politica su Israele”. Intanto il conflitto registra nuovi avvenimenti oltre la Palestina e il Libano: i bombardieri stealth B-2 a lungo raggio statunitensi hanno lanciato attacchi aerei contro i bunker sotterranei utilizzati dai ribelli Houthi dello Yemen. Lo hanno riferito funzionari, spiegando che non è chiaro quali danni siano stati arrecati negli attacchi. E’ raro che il B-2 Spirit venga utilizzato negli attacchi contro gli Houthi, che da mesi attaccano le navi nel corridoio del Mar Rosso a causa della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza.

10:45 Idf, ucciso comandante locale Hezbollah in raid in sud Libano

L’esercito israeliano (Idf) ha dichiarato di aver ucciso un comandante locale di Hezbollah in un raid aereo effettuato su Bint Jbeil, città nel sud del Libano vicino al confine con Israele. Hussein Awada, questo il nome del comandante di Hezbollah ucciso, secondo l’Idf era responsabile del lancio di proiettili contro Israele da aree vicine alla città. Nelle ultime settimane gli attacchi israeliani hanno ucciso il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e la maggior parte dei suoi alti comandanti.

10:15 Scholz: “Continuare a fornire armi a Israele per sua difesa”

“È chiaro che sostenere Israele significa che dobbiamo continuare a farlo anche garantendone la capacità di difesa, ad esempio fornendo equipaggiamenti militari o armamenti”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, al suo arrivo al Consiglio Europeo.

10:00 Medioriente, Crosetto: “Fuga da Libano minerebbe credibilità Onu”

“La nostra partecipazione a Unifil, che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità e le Nazioni Unite,insieme ai 50 Stati contributori, non decideranno diversamente. Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e minerebbe, forse definitivamente, la credibilità stessa delle Nazioni Unite”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato. “Ho voluto segnalare la necessità di un incisivo e rapido intervento delle Nazioni Unite che metta Unifil nelle condizioni di esercitare una reale deterrenza all’uso della forza – ha affermato – Questo potrebbe essere ottenuto prevedendo diverse opzioni operative, quali per esempio la presenza di una riserva schierabile rapidamente nel Sud del Libano, garantendo così la piena libertà di manovra delle unità e adeguando equipaggiamento e dotazioni all’ambiente in cui operano”.

09:30 Crosetto: “Israele ha diritto a difendersi ma rispetti Unifil”

“L’Italia ha detto e ribadito con chiarezza e non da oggi che riconosciamo il diritto di Israele a esistere e difendersi dagli attacchi di chiunque, siano essi stati sovrani o organizzazioni terroristiche. Un’affermazione e una posizione nella quale crediamo, non prammatica, allo stesso tempo e con la stessa forza chiediamo a Israele di attenersi in modo rigoroso alle regole del diritto internazionale, di proteggere l’incolpevole popolazione civile, il diritto internazionale e l’Unifil”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato. “La missione Unifil in Libano non solo va rafforzata, ma supportata e allo stesso tempo vanno supportate e rese credibili le forze armate libanesi – ha affermato – Per dirla in una battuta servono nuove regole di ingaggio e che le regole previste nella risoluzione 1701 datata 2006 vanno fatte rispettare”.

09:15 Iran a Israele: “Non ripetete errore, se attaccate colpiremo”

Il capo della Guardia rivoluzionaria iraniana, il generale Hossein Salami, ha minacciato Israele di lanciare altri missili se lo Stato ebraico colpirà l’Iran. “Non ripetete il vostro errore – se vi comportate male, se colpite qualcosa di nostro nella regione o in Iran, vi colpiremo di nuovo dolorosamente”, ha detto Salami intervenendo durante una cerimonia funebre per il comandante della Guardia iraniana Abbas Nilforoushan, ucciso insieme al capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel raid israeliano su Beirut del 27 settembre scorso. Salami ha affermato che il lancio di missili da parte dell’Iran su Israele all’inizio di ottobre, come rappresaglia per l’uccisione di Nasrallah e Nilforoushan, è stata la più “piccola” azione dell’Iran e ha aggiunto che la batteria di difesa aerea dispiegata in Israele dagli Stati Uniti non impedirà la rappresaglia iraniana. “Sappiamo della vostra debolezza e lo sapete anche voi”, ha detto il capo dei Guardiani della rivoluzione.

08:50 Siria, raid Israele su Latakia: due feriti

L’esercito siriano ha riferito che Israele ha effettuato un attacco nella città costiera di Latakia nelle prime ore di giovedì, ferendo 2 civili e danneggiando una postazione militare. La dichiarazione, riportata dai media statali, non ha fornito ulteriori dettagli. Israele prende regolarmente di mira siti militari in Siria legati all’Iran e al gruppo militante libanese Hezbollah. Questi attacchi sono diventati più frequenti dopo che gli scambi a fuoco lungo il confine fra Libano e Israele sono iniziati a ottobre del 2023, con Hezbollah che ha attaccato postazioni israeliane a sostegno dei palestinesi e del suo alleato Hamas. Gli scambi si sono intensificati nelle ultime tre settimane e il 1° ottobre Israele ha iniziato un’invasione di terra del Libano meridionale.

07:00 Idf, abbattuto drone su Mediterraneo diretto verso Israele

L’esercito israeliano ha affermato di aver abbattuto un drone sul Mar Mediterraneo diretto verso Israele. L’Idf ha comunicato che “l’incidente è terminato” dopo che un presunto drone iracheno ha fatto scattare le sirene nel sud del paese, senza fornire ulteriori dettagli.

03:00 Harris: “Mio impegno per sicurezza Israele è incrollabile”

“Il mio impegno” per la sicurezza di Israele è “incrollabile“. Lo ha sottolineato Kamala Harris nell’intervista a Fox News.

