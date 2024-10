Si attende la risposta dello Stato ebraico all'Iran, che dovrebbe arrivare prima delle presidenziali americane

È ancora alta la tensione in Medioriente, dove si attende la risposta di Israele alla pioggia di missili balistici da Teheran sullo Stato ebraico dello scorso primo ottobre. L’attacco israeliano, secondo quanto riporta il Washington Post, dovrebbe essere lanciato prima delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre. Continuano intanto i bombardamenti sul Libano: in mattinata l’esercito israeliano ha ordinato un’evacuazione nella periferia sud di Beirut e successivamente ha effettuato un raid sulla zona. Ecco tutte le notizie di oggi IN DIRETTA.

08:28 Iran: “Risponderemo ad avventurismo Israele”

Teheran è “pienamente” preparata “a una risposta decisa a qualsiasi avventurismo del regime sionista (Israele ndr), mentre compie tutti gli sforzi possibili per proteggere la pace e la sicurezza del Paese”. Lo ha detto il ministro iraniano degli Esteri, Seyed Abbas Araghchi, durante un colloquio telefonico con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Lo riporta Irna. Araghchi ha anche avvertito che “la responsabilità delle conseguenze della diffusione dell’insicurezza nella regione ricadrà su questo regime e sul suo principale sostenitore, gli Stati Uniti d’America“.

06:15 Raid Israele nel sud di Beirut

Le forze israeliane sarebbero tornate a colpire Beirut nell’ambito della loro campagna contro Hezbollah. Secondo un corrispondente di Al Jazeera, raid israeliani avrebbero interessato la periferia sud della capitale libanese. In precedenza il portavoce di lingua araba delle forze israeliane di difesa Avichay Adraee aveva emesso un ordine di evacuazione che intimava i residenti a lasciare un palazzo e le aree circostanti in vista di un possibile attacco aereo.

06:08 50 razzi contro Safed, Hezbollah rivendica

Circa 50 razzi sono stati lanciati nelle scorse ore dal Libano verso Safed, città della regione della Galilea. Lo hanno riferito le forze israeliane di difesa (Idf). L’attacco è stato in seguito rivendicato da Hezbollah. L’Idf sostiene di aver abbattuto numerosi razzi e non si hanno notizie di persone ferite ma, secondo il comune di Safed, un missile è caduto nel cortile di un’abitazione, provocando lievi danni.

06:06 Idf ordina evacuazione nella periferia sud di Beirut

Il portavoce per i media arabi delle forze israeliane di difesa (Idf) ha pubblicato un avviso nel quale intima ai residenti di evacuare un edificio nella periferia meridionale di Beirut, avvertendo che un attacco aereo è imminente. Lo riporta The Times of Israel. “Nuovo avviso urgente ai residenti del sobborgo meridionale, in particolare a quelli nell’edificio specificato nella mappa e situato a Haret Hreik”, scrive su X il portavoce, Avichay Adraee. “Ti trovi vicino alle strutture e agli interessi di Hezbollah, contro i quali l’Idf opererà nel prossimo futuro – prosegue il portavoce – Per la tua sicurezza e quella dei tuoi familiari, devi evacuare immediatamente questo edificio e gli edifici circostanti e tenerti lontano da essi a una distanza non inferiore a 500 metri”.

