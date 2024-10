L'esercito sudcoreano ha sparato dei colpi in risposta alle azioni del Paese guidato da Kim Jong Un

“La Corea del Nord ha fatto esplodere parti delle strade Gyeongui e Donghae a nord della linea di demarcazione militare intorno a mezzogiorno”. Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto di Seul (Jcs). Secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha fatto saltare in aria il suo lato di strade collegate alla Corea del Sud, ha detto l’esercito, dopo aver annunciato di tagliare le strade e le ferrovie una volta viste come simboli della cooperazione intercoreana. Lo Jcs ha dichiarato di aver rafforzato il suo stato di sorveglianza.

Seul, sparati colpi in riposta a detonazioni del Nord

L’esercito sudcoreano ha sparato dei colpi in risposta alle detonazioni della Corea del Nord che hanno distrutto parte delle strade intercoreane. Lo riporta l’agenzia Yonhap, citando lo Stato Maggiore di Seul.

Nord Corea, Kim convoca vertice su sicurezza per droni di Seul

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha convocato una riunione con i suoi principali funzionari militari e di sicurezza. Durante il vertice, che si è tenuto lunedì, Kim ha descritto i presunti voli di droni sudcoreani come una “grave provocazione del nemico” e ha definito compiti non specificati relativi a “un’azione militare immediata” e al funzionamento del suo “deterrente bellico” per difendere la sovranità del Paese. Lo riferiscono i media statali nordcoreani.

