L'evento si sta affermando come un evento imperdibile per la giovane generazione di velisti

Competizione e lavoro di squadra. Alle 10 del mattino del 16 ottobre 2024 ha preso ufficialmente il via il campionato europeo di Optimist con i 64 regatanti, divisi in 16 team, pronti a sfidarsi in mare. Nelle acque monegasche, appena fuori dallo Yacht Club de Monaco, sono state 65 le regate disputate in poche ore.

Con un vento moderato da est e una leggera onda, i giovani velisti hanno potuto dimostrare tutto il loro talento in mare. Le condizioni meteo a tratti piovose non hanno rallentato il ritmo delle regate, che devono arrivare a quota 120 al termine della seconda giornata, stando a quanto previsto dal regolamento. Al termine delle gare iniziano a scorgersi le prime tendenze: la squadra spagnola è arrivata in testa, gli italiani hanno brillato conquistando il secondo posto provvisorio davanti ai turchi, terminati in terza posizione.

Le gare di venerdì e sabato mattina si disputano sulla base di un Gold Round e un Silver Round, mentre sabato pomeriggio sono attese le semifinali che vedranno sfidarsi i quattro team migliori prima di giungere all’attesissima finale.

Organizzato dallo Yacht Club de Monaco sotto l’egida dell’International Optimist Dinghy Association e World Sailing, in partnership con FxPro, Monaco Marine e Slam, l’Optimist Team Racing European Championship si sta affermando come un evento imperdibile per la giovane generazione di velisti.

