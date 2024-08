Il premier: "Non abbiamo ereditato solo un buco nero economico, ma anche un buco nero sociale"

Il bilancio di ottobre del Regno Unito “sarà doloroso”. Lo ha annunciato il primo ministro Keir Starmer durante un discorso a Downing Street. Lo riporta la Bbc. “Non abbiamo ereditato solo un buco nero economico, ma anche un buco nero sociale“, ha aggiunto, promettendo di essere “onesto riguardo alle scelte che dobbiamo affrontare: le cose peggioreranno prima di migliorare”.

Il premier britannico ha sottolineato di non avere altra scelta, data la “situazione in cui ci troviamo”, e che coloro che hanno le spalle più larghe dovranno sopportare il fardello più pesante. Il bilancio di ottobre sarà il primo momento importante in cui il nuovo governo laburista illustrerà i suoi piani su come reperire e spendere i fondi statali.

