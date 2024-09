Lo riferisce l'agenzia per la risposta alle emergenze nazionali del Paese africano

Sarebbe di almeno 48 morti il bilancio di un’esplosione provocata dallo scontro frontale tra un’autocisterna che trasportava carburante e un camion avvenuta nella zona di Agaie, nello stato di Niger, in Nigeria. Lo ha riferito l’agenzia per la risposta alle emergenze nazionali del Paese africano. L’autocisterna, ha proseguito l’agenzia, trasportava anche bestiame e almeno 50 animali sono morti carbonizzati. Mohammed Bago, governatore dello stato del Niger, ha invitato i residenti alla calma ed esortato gli automobilisti a “stare sempre attenti e a rispettare le norme del codice stradale per salvaguardare vite e proprietà”.

