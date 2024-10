Il leader di Pyongyang: "Useremo senza esitazione tutte le capacità di attacco"

Kim Jong Un ha avvertito ancora una volta che potrebbe usare le armi nucleari in potenziali conflitti con la Corea del Sud e gli Stati Uniti, accusandoli di provocare la Corea del Nord. In un discorso tenuto lunedì presso l’università che porta il suo nome, l’Università di Difesa Nazionale Kim Jong Un, il leader nordcoreano ha dichiarato che la Corea del Nord “userà senza esitazione tutte le sue capacità di attacco contro i suoi nemici” “se questi tenteranno di usare le forze armate” contro il Paese. “L’uso di armi nucleari non è escluso in questo caso”, ha detto.

