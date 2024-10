Il tycoon: "Teniamo in servizio anche i veterani, salveranno il nostro Paese"

L’ex presidente Donald Trump ha proposto l’assunzione di 10.000 agenti aggiuntivi della Border Patrol (Polizia di Frontiera) e ha promesso loro un bonus di 10.000 dollari per il mantenimento e la firma del contratto, dopo aver fatto deragliare un disegno di legge bipartisan all’inizio di quest’anno che includeva fondi per aumentare il personale alla frontiera. Trump ha fatto questa promessa durante un comizio a Prescott Valley, in Arizona, a circa 420 chilometri a nord del confine americano con il Messico. Ha accettato il sostegno del sindacato degli agenti, il National Border Patrol Council, che è un sostenitore di lunga data di Trump e lo ha appoggiato durante le sue precedenti due campagne. Trump ha fatto dell’immigrazione illegale il fulcro della sua campagna e ha incolpato la vicepresidente Kamala Harris, la sua avversaria democratica, per un record di attraversamenti non autorizzati al confine tra Stati Uniti e Messico. L’ex presidente ha sfidato il sindacato all’inizio di quest’anno quando ha convinto i repubblicani a far naufragare un disegno di legge sull’immigrazione bipartisan che avrebbe fornito risorse aggiuntive alla frontiera. Secondo la Casa Bianca, il disegno di legge avrebbe finanziato 1.500 unità di personale presso l’U.S. Customs and Border Protection, che include la Border Patrol.

