Un uomo originario del Nevada è stato arrestato a un controllo di sicurezza fuori da un comizio di Donald Trump sabato sera nel deserto della California meridionale. Nel suo veicolo sono stati trovati un fucile da caccia, una pistola carica e munizioni. Il sospetto, un 49enne residente a Las Vegas, era alla guida di un Suv nero che è stato fermato dagli agenti assegnati al comizio di Coachella, a est di Los Angeles, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo della contea di Riverside in un comunicato. L’uomo è stato arrestato perché sospettato di possedere un’arma da fuoco carica e di possedere un caricatore ad alta capacità, ha dichiarato il dipartimento. “Questo incidente non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza dell’ex presidente Trump o dei partecipanti all’evento”, si legge nel comunicato. La campagna di Trump non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sull’arresto.

