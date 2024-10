Un Tupolev Tu-134 sarebbe stato distrutto all'aeroporto di Orenburg

L’Ucraina ha rivendicato la distruzione di un aereo da trasporto miliare di Mosca alloggiato all’aeroporto di Orenburg, nell’omonima regione della Russia. La Direzione principale dell’intelligence ucraina (GUR) sostiene che il Tupolev Tu-134 è andato in fiamme nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre. Questi aerei di epoca sovietica sono utilizzati, tra le altre cose, per trasportare alti funzionari del Ministero della Difesa russo, riferisce la GUR. Il video pubblicato dalla GUR e diffuso da AP mostra quello che sembra essere un aereo in fiamme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata