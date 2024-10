Al suo ritorno a casa, Nima Rinji è stato accolto come un vero e proprio eroe

Un adolescente sherpa è diventato il più giovane a scalare tutte le 14 vette più alte del mondo. Il diciottenne Nima Rinji ha raggiunto la scorsa settimana la vetta di 8.027 metri del monte Shishapangma, in Cina, completando la sua missione di scalare le 14 vette del mondo alte più di 8.000 metri. Rinji ha battuto il precedente record di un altro Sherpa, che all’epoca aveva 30 anni. Il ministro del Turismo del Nepal, insieme a membri della comunità alpinistica, compagni sherpa e sostenitori, ha aspettato fuori dall’aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu per offrire fiori e sciarpe a Nima Rinji, accolto come un vero e proprio eroe. “Sono molto felice e voglio ringraziare tutti. È stata una missione difficile, ma alla fine sono riuscito ad avere successo”, ha dichiarato Rinji ai giornalisti presenti. Il 18enne proviene da una famiglia molto conosciuta nella comunità alpinistica Sherpa. Suo padre e due suoi zii gestiscono la Seven Summits Treks in Nepal, che è diventata un’azienda leader che serve clienti in Nepal, Cina e Pakistan.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata