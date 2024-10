L'oppositore numero uno di Putin è deceduto in una remota prigione artica mentre scontava una condanna a 19 anni

Alcuni estratti del libro di memorie scritto dal leader dell’opposizione russa Alexei Navalny rivelano che l’attivista aveva previsto che sarebbe morto in prigione. La rivista New Yorker ha pubblicato questi estratti in vista dell’uscita del libro, ‘Patriot’ il 22 ottobre. Navalny è stato il nemico più feroce e più importante del presidente Vladimir Putin e ha condotto una campagna incessante contro la corruzione in Russia. A febbraio è morto in una remota prigione artica mentre scontava una condanna a 19 anni per diverse accuse, tra cui la gestione di un gruppo estremista, che secondo lui avevano motivazioni politiche. È stato imprigionato dopo essere tornato nel 2021 dalla Germania, dove si stava riprendendo da un avvelenamento da agente nervino di cui aveva incolpato il Cremlino, e da allora gli sono state inflitte tre pene detentive. I funzionari russi hanno negato con veemenza il coinvolgimento sia nell’avvelenamento che nella sua morte. Il libro ‘Patriot’ è stato annunciato in aprile dall’editore Alfred A. Knopf, che lo ha definito “l’ultima lettera al mondo” del politico scomparso. Secondo Knopf, Navalny ha iniziato a lavorare al libro mentre si stava riprendendo dall’avvelenamento e ha continuato a scriverlo in Russia, sia dentro che fuori dal carcere.

Nel descrivere le sue strategie di sopravvivenza durante la detenzione, Navalny afferma nel libro che “immaginava, nel modo più realistico possibile, la cosa peggiore che potesse accadere”. Per lui si trattava di morire in prigione. “Passerò il resto della mia vita in prigione e morirò qui”, ha scritto il 22 marzo 2022, “Non ci sarà nessuno a cui dire addio. Tutti gli anniversari saranno celebrati senza di me. Non vedrò mai i miei nipoti“. Pur avendo accettato questo destino, il libro di memorie di Navalny trasmette una posizione risoluta contro la corruzione in Russia. “Il mio approccio alla situazione non è certo di passività contemplativa. Sto cercando di fare tutto il possibile da qui per porre fine all’autoritarismo (o, più modestamente, per contribuire a porvi fine)”, ha scritto, sempre il 22 marzo 2022. In un estratto pubblicato, datato 17 gennaio 2024, un mese prima della sua morte, Navalny risponde alla domanda posta dai suoi compagni di detenzione e dalle guardie carcerarie: “Perché sei tornato?”. “Non voglio rinunciare al mio Paese né tradirlo. Se le tue convinzioni hanno un significato, devi essere pronto a difenderle e a fare sacrifici se necessario”, ha scritto.

Oltre a raccontare l’isolamento e le sfide della sua prigionia, gli scritti di Navalny si distinguono anche per il loro umorismo. Il dissidente racconta di una scommessa con i suoi avvocati sulla durata di una nuova condanna: “Olga aveva calcolato dagli undici ai quindici anni. Vadim sorprese tutti con la sua previsione di dodici anni e sei mesi. Io ho previsto sette-otto anni e ho vinto”. Si è anche meravigliato dell’assurdità di essere fatto sedere per “ore su una panca di legno sotto un ritratto di Putin” come “attività disciplinare”. La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, ha affermato in una dichiarazione rilasciata ad aprile dall’editore che il libro non è solo una testimonianza “della vita di Alexei, ma del suo incrollabile impegno nella lotta contro la dittatura”, aggiungendo che la condivisione della sua storia “ispirerà altri a lottare per ciò che è giusto e a non perdere mai di vista i valori che contano davvero”. Ha anche detto che il libro di memorie è già stato tradotto in 11 lingue e che “sicuramente” sarà pubblicato in russo.

