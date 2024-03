Il capo dei Servizi segreti esteri russo: "Non penso che ci sia stato qualche piano speciale"

Il capo dei Servizi segreti esteri russo (SVR) Sergei Naryshkin ha detto che Alexei Navalny è morto per cause naturali. “Non penso che ci sia stato qualche piano speciale. Sfortunatamente, le persone hanno una particolarità: prima o poi la vita finisce, muoiono”, ha detto in un’intervista a Rossiya-1. Lo riporta Interfax.

