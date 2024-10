A Tuba-Zangariyye la funzione per il sergente Yosef Hieb

Si sono tenuti al cimitero di Tuba-Zangariyye, nel nord di Israele, i funerali del sergente 19enne Yosef Hieb, uno dei quattro soldati uccisi in un attacco con droni da parte di Hezbollah. L’esercito israeliano ha comunicato che i soldati sono morti nell’attacco a una base militare nell’area di Binyamina. È stato l’attacco più mortale di Hezbollah dall’inizio dell’invasione terrestre di Israele in Libano, avvenuta quasi due settimane fa. Hezbollah ha rivendicato l’attacco definendolo una rappresaglia per i raid aerei israeliani su Beirut giovedì 10 ottobre, che hanno causato 22 morti.

