L'Idf ha aperto il fuoco sull'ospedale Al-Aqsa di Deir al-Balah. Hezbollah lancia droni sullo Stato ebraico: almeno 20 feriti

Non si placano gli scontri in Medioriente tra Israele e Hezbollah. Diverse persone sono state uccise in un attacco dello Stato ebraico che ha colpito l’ospedale di Al-Aqsa, nella città centrale di Gaza di Deir Al-Balah. Dall’altra parte Tel Aviv ha fatto sapere che almeno 20 persone sono rimaste ferite nella città centrale israeliana di Binyamina dopo un raid di droni lanciato dal Libano.

IN AGGIORNAMENTO

10:19 Media: Israele potrebbe colpire ancora Beirut

Nonostante le notizie secondo cui Benjamin Netanyahu, su richiesta degli Stati Uniti, avrebbe ordinato alle forze israeliane di difesa (Idf) di interrompere gli attacchi su Beirut, le forze di Tel Aviv potrebbero colpire ancora nella capitale libanese. Lo riporta The Times of Israel, citando un alto funzionario dello Stato ebraico. “Israele attacca ovunque in Libano, Beirut compresa. Lo abbiamo dimostrato di recente e lo dimostreremo di nuovo nei prossimi giorni, in base a considerazioni operative”, ha affermato.

09:31 Borrell: “Troppo tempo per dire qualcosa a sostegno Unifil”

La dichiarazione a 27 per condannare gli attacchi a Unifil adottata ieri sera “avrei preferito che fosse stata presa più velocemente. Ci è voluto troppo tempo per dire qualcosa che è abbastanza evidente. È abbastanza evidente che dovremmo essere contro gli attacchi israeliani contro l’Unifil, soprattutto perché i nostri soldati sono lì. Molti soldati europei sono lì, quindi apprezzerei se gli Stati membri potessero raggiungere un accordo su questo in fretta”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Lussemburgo.

09:23 Borrell: “Su armi a Israele posizioni opposte tra Stati Ue”

Sulla proposta di fermare l’invio di armi a Israele “c’è una divisione piuttosto importante tra gli stati membri, alcuni sono favore, altri sono proprio nella situazione opposta chiedendo di consegnare più armi a Israele. Questa è competenza nazionale, ma gli Stati membri sono fortemente divisi. E sono sicuro che ne discuteremo oggi”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Lussemburgo.

09:18 Borrell: “Aiuti a Gaza ai minimi, fame usata come arma”

“Il livello di supporto umanitario, misurato dal numero di camion che entrano a Gaza, è al livello più basso dall’inizio della guerra. La carestia viene usata come arma di guerra”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Lussemburgo. “A 400.000 persone viene chiesto di andarsene di nuovo, dal sud al nord e dal nord al sud. Queste persone sono esauste. Non possono muoversi di nuovo. E sembra che la guerra continuerà. Chiederemo di nuovo il cessate il fuoco immediato su tutta la regione”, ha aggiunto.

09:05 Media, quattro morti e 70 feriti in raid Idf su ospedale Gaza

Sarebbe di almeno quattro morti e 70 feriti il bilancio del raid aereo israeliano nel quale è stato colpito una tendopoli che ospitava sfollati palestinesi sul territorio dell’ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. L’attacco ha causato un enorme incendio che si è rapidamente diffuso tra le tende. Le squadre di soccorso stanno cercando di trovare i sopravvissuti.

07:24 Attacco Israele su ospedale a Gaza, quattro morti e 40 feriti

Quattro persone sono state uccise domenica da un attacco aereo israeliano sul cortile di un ospedale nel centro di Gaza, dove si erano rifugiati i palestinesi sfollati, secondo l’ospedale Al Aqsa e i funzionari della difesa civile. Altre 40 persone – si legge sulla Cnn – sono rimaste ferite nell’attacco, ha affermato l’ufficio stampa del governo di Gaza. Circa 5.000 persone si sono rifugiate sul terreno, secondo i funzionari dell’ospedale. L’ufficio ha affermato che era la settima volta che il campo all’interno dei terreni dell’ospedale Al-Aqsa a Deir al-Balah veniva colpito da gennaio e ha invitato la comunità internazionale a fare pressione su Israele affinché fermasse gli attacchi contro i civili. L’esercito israeliano ha affermato di aver condotto un attacco preciso su un centro di comando di Hamas “incastonato all’interno di un complesso che in precedenza fungeva da ospedale ‘Shuhadah Al-Aqsa’”.

06:51 Idf: “Nuovo razzo dal Libano su Haifa, nessun ferito”

L’IDF afferma che le sirene di allarme sono risuonate ad Haifa, attivate da un singolo razzo sparato dal Libano che è caduto in un’area aperta. Secondo il Times of Israel, i medici affermano che non ci sono segnalazioni di feriti.

06:16 Attacco Israele su ospedale a Gaza, diversi i morti

I palestinesi di Gaza riferiscono che diverse persone sono state uccise e decine di altre sono rimaste ferite in un attacco israeliano che ha colpito le tende dei palestinesi sfollati all’interno dell’ospedale Al-Aqsa nella città centrale di Gaza di Deir Al-Balah. I filmati circolati sui social media, che non hanno potuto essere immediatamente verificati, mostrano diverse tende incendiate mentre alcuni palestinesi cercavano impotenti di spegnere l’incendio. L’IDF afferma di aver colpito i terroristi che operavano da un centro di comando all’interno del complesso e ha accusato Hamas di nascondersi tra i civili e di utilizzare strutture come gli ospedali per operazioni terroristiche.

06:10 Attacco con droni a città israeliana Binyamina, 20 feriti

L’Israel Rescue Services ha dichiarato che almeno 20 persone sono rimaste ferite in un attacco di droni nella città centrale israeliana di Binyamina, tre delle quali in modo grave. I media israeliani hanno dichiarato che due droni sono stati lanciati dal Libano e uno è stato intercettato vicino alla costa. Questo è il secondo attacco di droni in due giorni in Israele. Sabato, durante la festa ebraica dello Yom Kippur, un drone ha colpito una casa di riposo in un sobborgo di Tel Aviv, causando danni ma nessun ferito. Il ministro della Difesa israeliano afferma che Israele si sta assicurando che i militanti di Hezbollah non torneranno nelle comunità nel Libano meridionale. Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha rilasciato queste dichiarazioni domenica durante una visita alle forze nel nord di Israele vicino al confine. Gallant ha descritto “l’intera prima linea di villaggi” nel Libano meridionale come dotata di infrastrutture di Hezbollah e ha affermato che le forze di difesa israeliane la stanno attualmente distruggendo sopra e sotto terra durante la loro invasione di terra. “Ho dato istruzioni all’IDF a tutti i livelli di garantire la distruzione (dell’infrastruttura di attacco) e di assicurare che i terroristi non possano tornare in questi luoghi. Ciò è essenziale per garantire la sicurezza delle comunità del nord di Israele”, ha affermato Gallant.

