Zelensky ha concluso il suo mini tour europeo annunciando di aver ottenuto pacchetti di difesa per la protezione e sistemi di difesa aerea

La Russia ha annunciato di aver abbattuto nella notte almeno 13 droni kamikaze provenienti dall’Ucraina in almeno tre regioni del Paese. L’attacco da parte di Kiev è arrivato all’indomani dell’annuncio del presidente Zelensky di aver ottenuto “pacchetti di difesa per la protezione, sistemi di difesa aerea e investimenti nella produzione di droni e altre armi in Ucraina”. Si tratta, come ha spiegato lo stesso leader di Kiev dei risultati delle sue “visite a Londra, Parigi, Roma e Berlino”. “Ho presentato i dettagli del Piano della vittoria ai nostri partner. Ora lavoreremo a livello di team per massimizzare i nostri sforzi sia in prima linea che attraverso la diplomazia. Il nostro compito comune è quello di avvicinarci a una pace giusta, per l’Ucraina e per tutta l’Europa”, ha dichiarato Zelensky su X al termine del suo tour nella capitali europee.

LA DIRETTA:

07:16 Mosca: abbattuti 13 droni Kiev in 3 regioni

I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto durante la notte 13 droni ucraini sulle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo.”Il regime di Kiev ha tentato di effettuare un attacco terroristico utilizzando veicoli aerei senza pilota contro obiettivi sul territorio della Federazione Russa e 13 Uav” velivoli aerei senza pilota “ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio”, viene riferito precisando che sei droni sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod e Kursk e un altro nella regione di Bryansk.

