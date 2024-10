Idf: "Colpiti più di 70 obiettivi di Hezbollah"

L’esercito israeliano ha diffuso un filmato che mostra le operazioni delle truppe nel sud del Libano. “Colpiti più di 70 obiettivi di Hezbollah, tra cui edifici militari e lanciatori”, ha detto l’IDF in un comunicato. Almeno 2.255 persone sono state uccise in Libano dall’inizio del conflitto, di cui più di 1.400 da settembre, secondo il Ministero della Sanità libanese, che non riferisce quanti tra queste fossero combattenti di Hezbollah.

