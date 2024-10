Ad accoglierlo l'omologo vietnamita Pham Minh Chinh

Al via la visita ufficiale ad Hanoi del premier cinese Li Qiang che ha incontrato domenica il suo omologo vietnamita Pham Minh Chinh per discutere della cooperazione bilaterale tra i due Paesi. L’incontro ha avuto luogo dopo una cerimonia di benvenuto al palazzo presidenziale. La Cina è il principale partner commerciale del Vietnam e il secondo mercato di esportazione dopo gli Stati Uniti. Il viaggio di Li arriva due settimane dopo che Hanoi ha condannato Pechino per l’aggressione ai suoi pescatori nelle acque del Mar Cinese Meridionale, storico punto di attrito tra le due nazioni. Il Ministero degli Affari Esteri vietnamita ha dichiarato che le forze dell’ordine cinesi hanno aggredito 10 pescatori vietnamiti, danneggiato i loro attrezzi da pesca e sequestrato circa 4 tonnellate di pescato vicino alle isole Paracel, oggetto di contesa. Le isole sono sotto il controllo de facto della Cina dal 1974, quando Pechino le sottrasse al Vietnam in un breve ma violento conflitto navale. Il Vietnam ha dichiarato che l’attacco ha “violato gravemente la sovranità del Vietnam nelle isole Paracel”, il diritto internazionale e un accordo tra i leader dei due Paesi per gestire meglio le loro dispute territoriali.

