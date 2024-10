L'edificio, realizzato perlopiù in legno, si trova nella città di Iquique

La storica chiesa di Iquique, in Cile, è stata distrutta da un incendio. Secondo il World Monuments Fund, è stata la prima chiesa cattolica costruita nel Paese ed è stata dichiarata monumento nazionale nel 1994. Dodici unità di vigili del fuoco sono intervenute, ma non sono riuscite a salvare la struttura, perlopiù in legno. Le autorità locali hanno dichiarato che non ci sono state vittime e che le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

