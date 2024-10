Una tradizione che si ripete ogni anno dal 1972

Ormai è diventata una tradizione si ripete ogni anno. Per la prima volta nel 1972 il Presidente degli Stati Uniti aprì per la prima volta le porte al pubblico dando la possibilità alla popolazione di visitare i terreni del Sud e i giardini della Casa Bianca. Washington stima che per il weekend circa 30-40.000 persone vadano a vedere gli ‘spazi verdi’ della residenza del leader americano. Il biglietto d’ingresso è gratuito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata