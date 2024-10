Sirene ad Ashkelon, Idf abbatte un drone. Tajani: "Disattesi gli accordi, mi aspetto scuse da Israele"

Arrivano condanne da più parti agli attacchi dell’Idf contro le missioni dell’Unifil in Libano in cui sono rimasti feriti due pacekeeper indonesiani. Dopo le dure parole dei ministri italiani, Crosetto e Tajani, anche l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha usato parole dure contro Tel Aviv: “Condanniamo questo atto inammissibile, per il quale non esiste alcuna giustificazione”, ha scritto su X Borrell. E nelle ultime ore è arrivata anche la condanna del presidente europeo, Charles Michel, impegnato in Laos nel vertice dell’Asean. “Attacco irresponsabile e inaccettabile”, ha dichiarato Michel.

10:45 Idf, brigata riservisti avanza nel Libano meridionale

La 205esima brigata corazzata dell’Idf, formata da riservisti, avanza nel Libano meridionale distruggendo i tunnel di Hezbollah e predisponendo posizioni difensive. Lo afferma l’Idf. Lo riporta il Times of Israel. Secondo quando riferito “la brigata ha eliminato numerosi terroristi e distrutto decine di obiettivi terroristici dall’aria, da terra e con l’artiglieria”.

10:40 Papa riceve premier Sanchez, 35 minuti di colloquio

Papa Francesco ha ricevuto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez in Vaticano. L’incontro, iniziato alle 9, p terminato poco dopo le 9.30, i due hanno avuto un colloquio di circa 30 minuti. Il Santo Padre ha donato a Sanchez una opera in terracotta dal titolo ‘Tenerezza e Amore’, volumi dei documenti papali, il messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev, il volume sull’Appartamento papale delle udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia. Il premier spagnolo ha portato in dono al Papa un cofanetto di monete commemorative coniate in occasione dell’anniversario della morte di Pablo Picasso.

10:17 Media, altri due peacekeeper Unifil feriti in Libano

Questa mattina le forze israeliane avrebbero aperto il fuoco contro un posto di osservazione dell’Unifil nella sua base principale a Naqoura, nel Libano meridionale, ferendo due persone. Lo riporta il Times of Israel citando fonti delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dal giornale libanese ‘Al-Akhbar’, vicino a Hezbollah, si tratterebbe di due soldati dello Sri Lanka. Uno di loro sarebbe stato ferito in maniera grave

09:52 Idf, ucciso comandante unità missilistica anticarro Hezbollah

Il comandante di un’unità missilistica anticarro delle forze d’élite Radwan di Hezbollah è stato ucciso in un attacco aereo israeliano. Lo afferma l’Idf in una nota. Secondo l’esercito l’uomo, Ghareeb Alshuja, aveva supervisionato il lancio di missili anticarro verso la zona di Ramot Naftali.

09:29 Media: Iran minaccia ritorsioni su Paesi alleati Usa nell’area

Teheran avrebbe minacciato di colpire I Paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo Persico e in Medioriente se il loro territorio o spazio aereo venisse utilizzato per attaccare Teheran. Lo riporta il Wall Street Journal. Secondo il giornale statunitense “attraverso canali diplomatici riservati” l’Iran avrebbe inviato opportuni avvertimenti a Giordania, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar.

08:59 Media: Biden e Netanyahu vicini a intesa su attacco Israele a Iran

Il presidente americano Joe Biden e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono avvicinati a un’intesa sulla portata della rappresaglia pianificata da Israele contro l’Iran durante la telefonata avvenuta mercoledì. Lo riporta Axios citando tre funzionari statunitensi e israeliani. Secondo un alto funzionario israeliano, i piani attuali sono ancora “un po’ più aggressivi” di quanto auspicato dalla Casa Bianca. Tuttavia, dopo la telefonata Biden-Netanyahu, un funzionario statunitense ha affermato che ci si sta muovendo “nella giusta direzione”.

06:39 Tajani: “Disattesi gli accordi, mi aspetto scuse da Israele”

“È inaccettabile ciò che è successo a danno di alcune postazioni di Unifil nel Sud del Libano, è inaccettabile che per errore o ancora peggio intenzionalmente vengano colpite basi di Unifil. Da un paio di settimane il governo italiano avvertiva quello israeliano di questo pericolo”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista al Corriere della Sera. “Israele può difendersi militarmente, ha tutto il diritto di rispondere al barbarico assalto del 7 ottobre. Ma – sottolinea – le sue operazioni devono rispettare in ogni momento il diritto internazionale, i civili e in questo caso i contingenti delle Nazioni Unite. Mi hanno sempre risposto che comprendevano pienamente i nostri messaggi, che avrebbero garantito le nostre indicazioni a chi opera sul campo” ma “purtroppo vedo che i risultati sono diversi da quanto ci è stato garantito. Mi auguro che adesso da Israele arrivino le scuse e la condanna per quanto è accaduto. Bene che l’ambasciata di Israele abbia annunciato l’apertura di una inchiesta”. Quanto al futuro della missione Unifil, il titolare della Farnesina assicura che “noi facciamo tutto quello che è in nostro possesso per garantire l’integrità di questi ragazzi ma – aggiunge – la missione deve andare avanti per garantire la pace e impedire che la situazione degeneri”.

06:13 Sirene ad Ashkelon, Idf abbatte un drone

Le Forze di difesa israeliane affermano di aver abbattuto un drone che era entrato in Israele, dopo che gli allarmi dei droni avevano suonato ad Ashkelon e nelle vicine città a nord di Gaza. Lo scrive il Times of Israel, aggiungendo che non viene specificato da dove provenisse il drone e che al momento non c’è stata alcuna rivendicazione per l’incursione.

06:07 Idf: leader Jihad islamica palestinese ucciso in attacco aereo

Le Forze di difesa israeliane affermano di aver ucciso in un attacco aereo il capo del gruppo terroristico palestinese della Jihad islamica nel campo profughi di Nur Shams, nella Cisgiordania centrale. Lo riporta il Times od Israel. Muhammad Abdullah è stato nominato capo del gruppo terroristico sostenuto dall’Iran dopo che il suo predecessore Muhhamad Jabber è stato ucciso in uno scontro a fuoco alla fine di agosto. Nell’attacco è morta anche una seconda persona. Le truppe sul campo hanno sequestrato fucili semiautomatici e giubbotti antiproiettile trovati sui corpi dei due. Secondo l’Idf, Abdullah era responsabile delle attività del gruppo, inclusi “molti attacchi”. Viene accusato di aver utilizzato esplosivi contro le truppe israeliane. L’agenzia Wafa, organo di stampa ufficiale dell’Autorità Palestinese, afferma che le truppe hanno sequestrato anche i corpi.

06:00 Indonesia: Israele si è posto al di sopra del diritto internazionale

L’ambasciatore indonesiano alle Nazioni Unite, Hari Prabowo, si unisce alla condanna internazionale di Israele per l’incidente in cui due soldati indonesiani della missione Unifil sono rimasti feriti dal fuoco dei carri armati israeliani. Lo riporta il Times of Israel.L’incidente “dimostra chiaramente come Israele si sia posizionato al di sopra del diritto internazionale, al di sopra dell’impunità e al di sopra dei nostri valori di pace condivisi”, afferma Hari Prabowo.Un portavoce dell’Unifil ha affermato che i due, che non hanno riportato ferite gravi, provengono dall’Indonesia, uno dei principali contributori di truppe all’Unifil.

