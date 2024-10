A bordo ci sarebbe stata un'esplosione: alcuni membri dell'equipaggio leggermente feriti

La petroliera ‘Annika‘, lunga 73 metri, adibita al trasporto di prodotti chimici, è in fiamme a nord-est di Kühlungsborn, nel Mar Baltico. Secondo l’Associazione tedesca per la ricerca e il salvataggio marittimo, i sette membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo. Sul posto sono intervenute diversi mezzi di salvataggio e un elicottero. Secondo le prime informazioni, alle 9:14 si è verificata un’esplosione sulla petroliera. Poi spesse nuvole di fumo si sono alzate sul mare al largo di Warnemünde. Non si conoscono ancora ulteriori dettagli e le cause dell’incendio. Il comando federale di emergenza ha assunto la gestione operativa.

Secondo il distretto di Rostock, alcuni membri dell’equipaggio della petroliera sono leggermente feriti. Alcuni hanno inalato gas di combustione e sono stati ricoverati negli ospedali di Bad Doberan, nella Südtstadtklinik e nell’ospedale universitario di Rostock. Intanto il ministero statale dell’Ambiente a Schwerin ha dichiarato che la ‘Annika’ non ha ancora causato alcun danno ambientale. Finora l’inquinamento dell’acqua è stato prevenuto. L”Annika’ è all’ancora, ha un collegamento con un rimorchiatore e attualmente viene spenta dagli idranti delle navi di salvataggio in mare.

