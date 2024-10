I media locali riportano che non ci sarebbero feriti

Spari sono stati esplosi stamattina a Göteborg, in Svezia, vicino a una ditta israeliana del settore della difesa, della società Elbit Systems. Lo riportano i media locali, aggiungendo che non ci sono feriti e che è stato fermato un minorenne. Secondo la testata Expressen si tratta di un 13enne. Stando a quanto risulta all’Aftonbladet, poco dopo la sparatoria è scattato un altro allarme per un presunto oggetto sospetto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata