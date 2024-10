Gli uomini sono accusati di essere associati al gruppo dello Stato Islamico e di organizzare un attentato

La polizia israeliana e il servizio di sicurezza interno Shin Bet hanno dichiarato di aver arrestato cinque palestinesi a Tayibe, nel nord dello Stato ebraico, accusati di essere associati al gruppo dello Stato Islamico. Gli uomini finiti in manette sono sospettati di organizzare un presunto piano di attentato a un centro commerciale di Tel Aviv. Senza fornire prove, i militari hanno fatto sapere che i cinque erano attivi online e discutevano di come piazzare un’autobomba. Le immagini mostrano il momento in cui gli agenti sono entrati in azione, irrompendo con le armi in un’abitazione.

