I residenti fanno scorta di sacchi di sabbia: ordine di evacuazione per 1 mln

Allerta massima in Florida per l’arrivo dell’uragano Milton che con i suoi venti a 230 chilometri all’ora potrebbe causare danni pesanti. Le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare. E’ potenzialmente “devastante” e potrebbe essere “il più grave tra quelli che hanno colpito la Florida negli ultimi 100 anni” ha detto il presidente Joe Biden che ha esortato tutti i cittadini sotto ordine di evacuazione a seguire l’ordine e a “evacuare ora, ora, ora!”. È una questione di “vita o di morte“, ha sottolineato il leader della Casa Bianca. A Venice gli abitanti stanno facendo scorte di sacchi di sabbia per proteggere le abitazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata