Il leader di Budapest ha illustrato all'Eurocamera le priorità della presidenza ungherese del Consiglio Ue

Viktor Orban ha illustrato all’Eurocamera le priorità della presidenza ungherese del Consiglio Ue, succeduta a quella belga. Diversi gli argomenti trattati dal leader di Budapest, partendo dalle politiche climatiche fino ad arrivare alla questione migranti. “Il sistema europeo di asilo semplicemente non funziona. L’immigrazione illegale sta portando all’antisemitismo, alla violenza contro le donne e a un aumento dell’omofobia“, ha affermato il premier ungherese.

Orban: “Politica climatica senza politica industriale, né incentivi”

Non sono mancate le critiche sulla gestione della crisi climatica. “Sull’industria automobilistica è uno dei migliori esempi di mancanza di pianificazione nell’Ue, dove la politica sul clima viene applicata senza politica industriale“, ha dichiarato. “L’Ue non ha incentivato la trasformazione delle catene di fornitura. Pertanto, le aziende dell’Ue hanno perso una quota di mercato significativa. E se ci muoviamo verso restrizioni commerciali, e ci sono tali piani, allora penso che perderemo ancora più quote di mercato”.

Orban: “Accelerare adesione Balcani a partire da ingresso Serbia”

“Un altro argomento chiave per la presidenza ungherese è l’allargamento. Abbiamo bisogno di una politica di allargamento equilibrata basata sul merito in Europa. Deve restare così. La presidenza ungherese crede fermamente che dobbiamo accelerare l’adesione dei Balcani occidentali. Questa è una questione chiave per l’Europa. Integrare l’Europa economicamente, in termini di sicurezza e anche geopoliticamente, è vantaggioso per l’Unione europea. Dobbiamo concentrarci in particolare sulla Serbia. Senza l’ingresso della Serbia nell’Ue non possiamo stabilizzare i Balcani, finché la Serbia non sarà membro dell’Unione Europea, i Balcani rimangono una regione instabile”, ha detto ancora Orban.

Von der Leyen: “C’è ancora chi dà colpa guerra a chi è stato invaso”

Subito dopo l’intervento del premier ungherese ha preso parola la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. “Per tutta l’estate, centinaia di missili sono piovuti sulle infrastrutture energetiche dell’Ucraina. Innumerevoli ucraini sono stati uccisi o feriti. Città sono state distrutte. Famiglie separate. E tuttavia, c’è ancora qualcuno che attribuisce la colpa di questa guerra non all’invasore, ma all’invaso. Non alla brama di potere di Putin, ma alla sete di libertà dell’Ucraina. Quindi vorrei chiedere loro: darebbero mai la colpa agli ungheresi per l’invasione sovietica del 1956? O ai cechi e agli slovacchi per la repressione sovietica del 1968? O ai lituani per la repressione sovietica del 1991?”, ha affermato. “Noi europei potremmo avere storie e lingue diverse, ma non esiste una lingua europea in cui la pace sia sinonimo di resa. E la sovranità è sinonimo di occupazione. Il popolo ucraino è un combattente per la libertà, proprio come gli eroi che hanno liberato l’Europa centrale e orientale dal dominio sovietico”.

Von der Leyen a Orban: “Non proteggi Ue ma butti problemi ai vicini”

“Ho sentito le sue parole nel weekend. Ha detto che l’Ungheria sta “proteggendo i suoi confini” e che “i criminali vengono rinchiusi” in Ungheria. Mi chiedo solo come questa affermazione si adatti al fatto che l’anno scorso le tue autorità hanno rilasciato dalla prigione trafficanti e contrabbandieri condannati prima che scontassero la loro pena. Questo non è combattere l’immigrazione illegale in Europa. Questo non è proteggere la nostra Unione. Questo è solo buttare i problemi oltre la recinzione del tuo vicino“, ha detto ancora la presidente della Commissione.

Von der Leyen a Orban: “Polizia cinese e visti a russi non è sovranità”

“Vogliamo tutti proteggere meglio i nostri confini esterni. Ma avremo successo solo se lavoreremo insieme contro la criminalità organizzata e mostreremo solidarietà tra di noi. E parlando di chi far entrare: come è possibile che il governo ungherese inviti cittadini russi nella nostra Unione senza ulteriori controlli di sicurezza? Ciò rende il nuovo schema di visti ungherese un rischio per la sicurezza, non solo per l’Ungheria ma per tutti gli Stati membri”, ha sottolineato von der Leyen. “E come è possibile che il governo ungherese consenta alla polizia cinese di operare nel suo territorio? Questo non è difendere la sovranità dell’Europa. È una porta secondaria per l’interferenza straniera. Sì, dobbiamo rafforzare Frontex, finalizzare la legislazione anti-contrabbando, rafforzare Europol e attuare il Patto nella sua interezza. Ma questo può essere ottenuto solo con una maggiore cooperazione europea, non con una minore. E naturalmente nel pieno rispetto del nostro stato di diritto e dei nostri valori fondamentali”.

Orban: “Commissione diventata organo politico contro Patrioti”

“Come presidenza, stiamo lavorando per conto dell’Europa, per l’Europa, e non credo sia giusto parlare di queste differenze di opinione quando siamo qui a discutere della presidenza ungherese. Non è giusto. Prima non era così”, ha detto ancora il premier ungherese. “Un ex presidente della Commissione non lo avrebbe mai detto. Non sarebbe mai successo prima, in passato, poiché il Trattato afferma che la Commissione è la custode dei Trattati. Era un organo neutrale e il suo compito era quello di essere la custode di questi trattati. Doveva mettere da parte i dibattiti politici e gestire le divergenze in modo legale. Ma ora questo è cambiato e, anziché essere un custode dei trattati, è un organo politico, un’arma politica che vuole attaccare i ‘Patrioti per l’Europa’ e le persone nei Patrioti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata