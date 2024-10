Premier Laos: "Asean continua a mantenere la sua neutralità"

Si è aperto mercoledì mattina il vertice dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) di scena a Ventiane, capitale del Laos. Focus principale del meeting annuale è la gestione della prolungata guerra civile in Myanmar e delle tensioni territoriali nel Mar Cinese Meridionale. Il vertice sarà seguito da una serie di incontri bilaterali con le principali potenze globali tra cui Stati Uniti, Cina e Russia, che si contendono l’influenza nella regione. Con molta probabilità, considerata la tempistica degli incontri, si parlerà anche della situazione in Medioriente sebbene il Sud Est asiatico abbia affrontato solo ripercussioni indirette. “La geopolitica e la geoeconomia attuali sono complesse e in continua evoluzione. In mezzo a queste situazioni, l’ASEAN continua a mantenere la sua neutralità e a coordinarsi strettamente per gestire le situazioni in modo tempestivo ed efficiente”, ha dichiarato nel suo discorso d’ Sonexay Siphandone, primo ministro del Laos.

