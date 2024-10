Jonathan Peled accompagnato in aulta da Noemi Di Segni e Victor Fadlun

“Consentitemi di salutare in maniera calda e sentita l’ambasciatore designato di Israele, Jonathan Peled, che è accompagnato dal Presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni e Presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun“. Lo ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula per salutare l’ambasciatore designato di Israele. Al saluto è seguito un applauso dei senatori. “Il mio saluto – ha proseguito La Russa – e il vostro omaggio sarebbe avvenuto in qualunque giorno, ma credo che essendo oggi a due giorni dalla ricorrenza di quel maledetto 7 ottobre in cui persero La vita oltre 1.400 persone e ne furono rapite 250, ci consente di farlo in maniera più accorata, ribadendo La totale e ferma condanna unitamente alla vicinanza al popolo di Israele e nell’augurare la possibilità che tutti riconoscano l’esistenza di Israele per avviare una effettiva possibilità di pace giusta e duratura”.

