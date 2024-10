Il presidente americano Joe Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza

L’uragano Milton si è rapidamente rinforzato in categoria 5 ed è diretto verso la Florida. La tempesta minaccia l’area densamente popolata di Tampa e lo stesso tratto di costa che è stato colpito dall’uragano Helene meno di due settimane fa. Gli scienziati si aspettano che si indebolisca leggermente prima di abbattersi, anche se si prevede ancora che colpisca come uragano di categoria 3 o superiore. Il presidente americano Joe Biden ha approvato una dichiarazione di emergenza per la Florida e la rappresentante degli Stati Uniti Kathy Castor ha dichiarato che 7.000 lavoratori federali sono stati chiamati ad aiutare in una delle più grandi mobilitazioni di personale federale della storia.

